Итоговое занятие цикла «Разговоры о важном» прошло в Одинцове

Итоговое занятие цикла «Разговоры о важном» прошло в Одинцовской гимназии № 14. В рамках учебного года школьники приняли участие в 32 встречах, посвященных ключевым общественным и нравственным темам.

На площадке гимназии подвели итоги учебного цикла за 2025–2026 год. Школьникам напомнили темы прошедших занятий и обсудили знания, которые они получили за это время. Отдельное внимание уделили профессиям и жизненным навыкам, с которыми дети знакомились в течение года.

В рамках занятий ученики узнавали о работе атомщиков, космонавтов, спасателей, дипломатов, мультипликаторов и артистов. Также с ними разбирали вопросы поведения в конфликтных ситуациях, умения справляться с волнением и безопасного использования цифровой среды. Педагоги отмечали, что такие обсуждения помогают формировать у школьников базовые социальные навыки.

Итоговую встречу посвятили теме «Ценности, которые нас объединяют». Речь шла о патриотизме, милосердии, уважении, справедливости и взаимопомощи. Ученики начальных классов участвовали в обсуждениях и объясняли, почему эти принципы важны в повседневной жизни.

Старшеклассники затронули вопросы национальной идентичности и поиска баланса между личными интересами и общественным благом. Они рассматривали примеры из школьной и общественной жизни и обсуждали разные точки зрения.