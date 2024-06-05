Итоговое пленарное заседание Общественной палаты прошло в Балашихе

На плановом заседании подвели итоги за четыре года работы.В состав входят 45 членов Общественной палаты и 85 консультантов-экспертов. В ходе встречи лучших наградили благодарственными письмами и почетными грамотами.

За время работы, активные жители Балашихи делали добрые дела, отправляли гуманитарную помощь военнослужащим, а также внесли большой вклад в развитие города.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров поблагодарил каждого члена Общественной палаты за работу и отметил, что четыре года были сложными и девять тысяч обращений, являются показателем огромной проделанной совместной работы.

Напомним, что сейчас идет формирование нового состава, который приступит к работе в сентябре.

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