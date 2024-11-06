Итоговая конференция партии «Единая Россия» прошла в Чехове

В Чехове состоялась отчетная конференция местного отделения партии «Единая Россия». На мероприятии обсудили результаты проделанной работы за отчетный период.

Участие в 25-й конференции принял секретарь местного отделения, глава округа Михаил Собакин.

Важным политическим событием стали выборы президента России. Явка превысила 72%, а за действующего лидера государства проголосовали 82,97% избирателей.

В округе работают 84 первичных отделения. Их численность составила 1120 человек, при этом 606 — сторонники партии. Также создается Федеральный Совет таких отделений. Чехов будет представлять муниципальный депутат Наталья Горушина.

Члены партии оказывают социальную и благотворительную помощь, в что числе семьям участников СВО, людям с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам Великой Отечественной войны и пожилым жителям Чехова.

В округе работают 26 партийных проектов. Есть два местных — «Территория без границ» и «Своих не бросаем».

На конференции Михаил Собакин вручил основателю волонтерского общества «Надежный тыл» Ольге Заболотной грамоту секретаря регионального отделения «Единой России» Игоря Брынцалова за вклад в поддержку специальной военной операции. Организация собирает и доставляет помощь с начала боевых действий.

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