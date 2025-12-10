Итоговая конференция «Движения первых» прошла в Щелкове

Конференция регионального отделения «Движения первых» стала одним из самых ярких молодежных событий года. Мероприятие собрало на площадке культурно-досугового центра «Дом офицеров» в Монине более 600 участников со всего Подмосковья.

Встреча объединила лидеров, кураторов, активистов и представителей власти, чтобы подвести черту под достижениями года и заложить прочный фундамент для новых, еще более амбициозных проектов в 2026 году.

«Мы выросли. Мы продолжаем развиваться. У нас сейчас насчитывается более 430 тысяч участников движения. Это активисты, родители и педагоги. И мы видим, как это все необходимо, как это все нужно нашему обществу», — отметила председатель регионального отделения «Движения первых» Московской области Анастасия Бочарова.