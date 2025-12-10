Итоговая конференция «Движения первых» прошла в Щелкове
Конференция регионального отделения «Движения первых» стала одним из самых ярких молодежных событий года. Мероприятие собрало на площадке культурно-досугового центра «Дом офицеров» в Монине более 600 участников со всего Подмосковья.
Встреча объединила лидеров, кураторов, активистов и представителей власти, чтобы подвести черту под достижениями года и заложить прочный фундамент для новых, еще более амбициозных проектов в 2026 году.
«Мы выросли. Мы продолжаем развиваться. У нас сейчас насчитывается более 430 тысяч участников движения. Это активисты, родители и педагоги. И мы видим, как это все необходимо, как это все нужно нашему обществу», — отметила председатель регионального отделения «Движения первых» Московской области Анастасия Бочарова.
В рамках мероприятия прошла церемония посвящения наставников и награждения победителей и призеров за особые достижения и успехи в 2025 году. Особое внимание на конференции уделили развитию молодежных инициатив, укреплению взаимодействия между различными общественными организациями и расширению сети активистов по всему региону. Участники обменялись опытом, поделились успешными практиками и наметили конкретные шаги для реализации новых проектов в различных сферах.
«Мы сегодня видим, что количество участников движения в Московской области растет. На сегодня это более 400 тысяч детей и наставников. Если растет движение, значит, за тех, кто в него вовлечен, можно быть спокойными. Это те, на кого будет опираться наше государство, это те, кто будет творить политику, те, кто будет определять будущее», — подчеркнула начальник управления воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Московской области Лариса Бебешко.
Конференция стала точкой притяжения для активной молодежи, готовой учиться, творить, предлагать идеи и действовать. Ребята познакомились с интересными спикерами, нашли единомышленников, узнали о новых возможностях самореализации и получили заряд мотивации.