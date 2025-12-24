Итоговая аттестация сотрудников прошла на химпредприятии в Воскресенске

В филиале «Воскресенские минеральные удобрения» концерна «Уралхим» подвели итоги ежегодной профессиональной аттестации. Из 140 участников 130 сотрудников успешно подтвердили или повысили свой уровень, получив значимые категории «профессионал» и «эксперт».

Аттестацию проходили как опытные сотрудники, так и новые кандидаты. Экзамен сдавали устно перед комиссией из ведущих специалистов, заместителя главного инженера и руководителей отделов.

Все вопросы были прикладными и жизненными. Их специально разработали вместе с начальниками цехов и службой охраны труда, чтобы они отражали реальную работу на производстве.

Успешная сдача экзамена — это не просто оценка знаний. Сотрудники получат ощутимую прибавку к зарплате. Также они смогут обучать коллег, став внутренними наставниками и инструкторами.

«Для нас такая аттестация — это вложение в наших людей. Мы видим, кто лучший в своей области, поощряем их и растем сами за их счет. Это делает производство безопаснее и эффективнее, а новичкам помогает быстрее освоиться. Так мы укрепляем команду», — сказала заместитель директора филиала «ВМУ» по персоналу и социальной политике Яна Агеева.

Аттестация помогла компании сделать еще один шаг к системе, в которой сотрудники могут постоянно развиваться и повышать свою квалификацию.