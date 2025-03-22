Итоги конкурса молодых ученых подвели в Лыткарине

В конкурсе приняли участие юные ученые, инженеры и астрономы — 18 школьников и студентов в Лыткарине. Они готовили свои научные проекты с сентября 2024 года.

«У нас две возрастные категории: 7-8 классы — младшая группа, 9-11 классы и студенты колледжа 1 курса. Три номинации у нас: „Космическая техника и наземные комплексы для изучения Земли и Вселенной“, „Оптические приборы на службе человеку“ и „Великие открытия и изобретения в оптике“», — рассказала заведующая отделом «Планетарий» Лыткаринского музея Марина Казанцева.