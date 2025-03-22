Итоги конкурса молодых ученых подвели в Лыткарине
В Лыткарине прошел конкурс молодых ученых «Сила света», организованный заводом оптического стекла и краеведческим музеем. Победителей наградил космонавт-испытатель и Герой России Александр Гребенкин.
В конкурсе приняли участие юные ученые, инженеры и астрономы — 18 школьников и студентов в Лыткарине. Они готовили свои научные проекты с сентября 2024 года.
«У нас две возрастные категории: 7-8 классы — младшая группа, 9-11 классы и студенты колледжа 1 курса. Три номинации у нас: „Космическая техника и наземные комплексы для изучения Земли и Вселенной“, „Оптические приборы на службе человеку“ и „Великие открытия и изобретения в оптике“», — рассказала заведующая отделом «Планетарий» Лыткаринского музея Марина Казанцева.
Конкурс «Сила света» проходит в Лыткарине на протяжении 10 лет. Работы оценивало опытное жюри. В состав компетентной группы вошел космонавт-испытатель, Герой России Александр Гребенкин. Он вручил победителям и призерам грамоты и ценные подарки.
«Астрономия и космонавтика — это все очень нужно. Конечно, в будущем это будет востребовано», — сказал Александр Гребенкин.
Конкурс «Сила света» прошел по инициативе завода оптического стекла и краеведческого музея.
«Благодарю Лыткаринский завод оптического стекла, историко-краеведческий музей и базовую кафедру Российского технологического университета МИРЭА за вклад в развитие научно-технического потенциала нашего подрастающего поколения», — отметил глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов.