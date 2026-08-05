Итоги выпуска водорастворимых удобрений за 10 лет подвели в Воскресенске

В филиале «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Воскресенске за десять лет создано производство водорастворимых удобрений (ВРУ), включающее 16 официально зарегистрированных марок под брендом SOLAR. Технологические решения, внедренные с 2016 года, позволили предприятию выпускать продукцию, соответствующую мировым стандартам и востребованную в системах капельного полива и листовых подкормках.

В 2016 году на производстве была внедрена технологическая схема получения моноаммонийфосфата (МАФ) на основе экстракционной фосфорной кислоты, что стало значимым этапом в развитии предприятия. Одноступенчатая непрерывная кристаллизация обеспечила выпуск продукта высокого качества. Параллельно отработана технология тукосмешения, что дало старт производству комплексных удобрений с высоким потребительским спросом под брендом SOLAR. Сегодня вся линейка производится на основе компонентов группы «Уралхим», ведется разработка новых марок.

Главное преимущество водорастворимых удобрений — полная растворимость, позволяющая использовать их в системах капельного полива и для листовых подкормок. Это делает питание растений максимально эффективным, снижая расход агрохимикатов на 25–30%.

Директор филиала «ВМУ» Владимир Шведиков отметил, что за каждой рецептурой стоит огромный труд команды, а стабильность процесса, строгий контроль качества и ежедневная работа над совершенствованием технологий остаются приоритетом. Он подчеркнул, что предприятие не останавливается на достигнутом: в планах — освоение новых марок и масштабирование производства. За десять лет ВРУ прочно заняли свою нишу на рынке, а коллектив продолжает следовать миссии компании — делать так, чтобы мир без голода стал реальностью.