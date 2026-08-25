Итоги выпуска 2026 года подвели в гимназии «Логос» в Дмитрове

Все выпускники набрали более 250 баллов по трем предметам, а средний балл по гимназии составил 89. Трое воспитанников учебного заведения получили максимальные 100 баллов.

В этом году Григорий Матвеев и Михаил Сергеев получили высший балл по профильной математике, а Тимофей Каковкин — по информатике. Ребята не просто готовились к тестам — они участвовали в олимпиадах и проектах, искали нестандартные решения.

Средний балл по профильной математике — 90, и за этим стоит заслуженный учитель Московской области Ольга Некрасова. Средний балл по информатике — 85, и здесь ключевая роль у призера Подмосковной олимпиады учителей Галины Медведевой.

«Логос» силен не только техническими дисциплинами: средний балл по биологии — 96, по литературе — 94, а по иностранным языкам — 91. Ровно половина выпускников стала победителями регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, девять человек — призерами олимпиад «Высшая проба» и «Росатом».

На заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников отличились победитель по русскому языку и двукратный призер по литературе Анастасия Павлова, а также призер по немецкому языку Дарья Москалюк.

Глава округа Михаил Шувалов высоко оценил достижения гимназии, отметив, что такие результаты — показатель системной работы всего педагогического коллектива.

«Радует, что в наших школах есть учителя, которые не просто учат, а вдохновляют ребят на победы. Это пример для всего округа», — добавил он.

В гимназии считают главным то, что выпускники уходят отсюда с умением учиться, а педагоги получили подтверждение работы их подхода. И это знание пригодится уже в сентябре — для нового поколения, которое только вступает на этот путь.