Качество содержания жилых домов проверили в Солнечногорске

Состояние многоквартирных домов, благоустройство дворов и содержание мусорных площадок проверили в Солнечногорске. Заместитель председателя правительства Подмосковья, глава министерства по государственному жилищному надзору Владислав Мурашов посетил округ вместе с сотрудниками профильных ведомств.

По словам министра, за месяц в Солнечногорске на 60% сократилось количество жалоб на навалы мусора. При этом все еще наблюдается нехватка кадров и необходимость модернизации контейнерных площадок.

«Администрации дано поручение уделить этому вопросу особое внимание. С главой пришли к пониманию, уверен, результат увидим уже в ближайшее время», — сообщил Мурашов.

Жители округа пообщались с представителями министерства и задали все волнующие вопросы. Они рассказали о проблемах в сфере содержания жилых домов и детских площадок.

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