Итоги выборов президента школьной республики «Крылья» подвели в Пушкино

Назвал его председатель Совета депутатов округа Пушкинский Артем Садула. Набрав более 60% голосов победил десятиклассник Егор Приставко.

До этого прошли дебаты, где избиратели определили для себя лучшую кандидатуру на пост президента. По мнению аудитории, он должен не бояться публики, быть убедительным, уметь сделать замечание или наставление, также важны креативность, умение вести себя и самоотдача.

Новый президент — человек творческий, увлекается иностранными языками. В своей программе Егор делает акценты на обратную связь со своими избирателями и на цифровые технологии. Для этого он предлагает создать чаты Министерств, чтобы каждый голос был услышан.