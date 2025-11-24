Итоги выборов президента школьной республики «Крылья» подвели в Пушкино
Подведены официальные итоги выборов президента школьной республики «Крылья». В «Образовательном центре № 5» 18 ноября прошло торжественное собрание, на котором и озвучили имя победителя.
Назвал его председатель Совета депутатов округа Пушкинский Артем Садула. Набрав более 60% голосов победил десятиклассник Егор Приставко.
До этого прошли дебаты, где избиратели определили для себя лучшую кандидатуру на пост президента. По мнению аудитории, он должен не бояться публики, быть убедительным, уметь сделать замечание или наставление, также важны креативность, умение вести себя и самоотдача.
Новый президент — человек творческий, увлекается иностранными языками. В своей программе Егор делает акценты на обратную связь со своими избирателями и на цифровые технологии. Для этого он предлагает создать чаты Министерств, чтобы каждый голос был услышан.
«Для начала мне надо наладить Министерства, чтобы они грамотно работали, а затем, если у кого-то есть какие-то проблемы, сразу же их решать», — делится первыми решениями на посту президента Егор Приставко.
Председатель Совета депутатов округа Артем Садула убежден в том, что участие в проекте может определить будущее, поскольку именно здесь можно попробовать себя в качестве политика, выстроить отношения между одноклассниками и учителями, ощутить себя в роли руководителя, учиться грамотно доносить свои идеи и реализовывать их.
Президент школьной республики приступит к исполнению обязанностей сразу после окончания каникул и начнет с организации новогодних торжеств.