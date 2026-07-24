Итоги второй смены военно‑полевых сборов подвели в Богородском округе

В деревне Тимково Богородского округа подошла к концу вторая смена военно‑полевых сборов «Казачьи послушания». Наставники с удовлетворением отмечают, как заметно менялись воспитанники изо дня в день: полное погружение в занятия и жизнь в составе братства дает колоссальный толчок к освоению новых навыков и их оттачиванию до уровня мастерства.

Ребята совершенствуются и развиваются, находясь бок о бок с товарищами и опытными наставниками. Ежедневная практика формирует не только умения, но и характер, учит ответственности и взаимовыручке.

Программа сборов на хуторе продумана так, чтобы охватить разные стороны казачьей традиции — от воинской выучки до духовного воспитания. Воспитанники осваивают строевую подготовку, метание ножей, верховую езду, фланкировку и боевую рубку шашкой, а также учатся сборке и разборке автомата и пистолета. Помимо этого, в расписании — ежедневные занятия по физической подготовке, молебны, а также встречи с интересными людьми, в том числе с участниками СВО. Такие беседы помогают ребятам увидеть связь традиций с современностью и лучше понять ценность служения и товарищества.

«Казачьи послушания» проводятся уже не первый год, и важной частью программы стали выездные мероприятия. За это время ребята побывали на Троицкой ярмарке в Никольском храме деревни Васютино, посетили Троице‑Сергиеву Лавру и Николо‑Угрешский мужской монастырь.

За время сборов дети не только приобрели новые навыки, но и смогли раскрыться, почувствовать себя единым целым — настоящей командой и частью большой дружной семьи казаков Станичного казачьего общества Богородского округа. Именно это чувство принадлежности, по словам наставников, становится одним из главных итогов каждой смены.