Итоги всероссийской военно-спортивной игры «Победа» подвели в Кубинке

Торжественная церемония закрытия военно-спортивной игры «Победа» состоялась в подмосковном парке «Патриот». В финал соревнований прошли представители всех регионов России, а выиграла турнир команда из Ярославской области.

«Проделана очень большая работа, игры действительно получились хорошими, красивыми, интересными, какими они и должны быть. Я хочу поздравить победителей, призеров и всех тех, кто в этом году не занял призовые места, но в любом случае одержал свою маленькую красивую победу над собой», — приветствовал участников генерал-майор Сергей Гусев.

В этом году в финал соревнований вышли победители промежуточных этапов из всех регионов России. Общая численность составила более тысячи человек.