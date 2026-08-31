Итоги восьмой смены трудового отряда «Чистогорье» подвели в Солнечногорске

Мероприятие провели 28 августа в спортивном комплексе «Металлург». Участниками стали более 70 человек.

К ребятам обратились начальник отдела молодежной политики администрации округа Марина Гасымова и депутат от партии «Единая Россия», директор дома культуры «Выстрел» Владимир Дацюк. Они выступили с приветственными словами.

За лето участниками трудового отряда стали 248 подростков от 14 до 17 лет. Ребята помогали благоустраивать территории социальных объектов, приводили в порядок детские и спортивные площадки, придомовые пространства, участки рядом с образовательными учреждениями и лесопарковые зоны.

Также подростки занимались уборкой памятников и благоустройством воинских захоронений. Помимо этого, они оказывали помощь социальным учреждениям и библиотекам, участвовали в реализации проектов и организации мероприятий молодежных центров.

«Молодежный трудовой отряд — это отличная возможность для наших ребят приобрести полезные навыки и одновременно сделать свой город лучше. Благодарю каждого участника за ответственное отношение к делу, инициативность и желание приносить пользу. Уверен, что полученный опыт станет хорошей основой для дальнейшего развития и новых достижений», — отметил глава округа Константин Михальков.

Наиболее активных участников наградили благодарственными письмами и памятными подарками, отметив их добросовестный труд, инициативность и вклад в благоустройство округа.