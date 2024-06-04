Итоги учебного года подвели в Центральной детской школе искусств Химок

Школа в прошлом году вошла в топ рейтинга творческих образовательных учреждений Министерства культуры и туризма Московской области. Вместе с тем учреждение присоединилось к программе поддержки преподавателей.

«Традиционно подводя итоги учебного года, мы чествуем и награждаем учеников, которые не только активно участвовали в областных конкурсах, но и с достоинством представляли нашу школу на конкурсах российского и международного масштабов. В этом году наши ребята снова покорили вершины: получили первые места, Гран-При, стали стипендиатами престижных фондов в сфере искусства и даже участвовали в федеральных телевизионных проектах!», — рассказала директор Центральной детской школы искусств, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Отметим, что в 2026 году школа примет участие в реализации региональной программы «Культурная среда Подмосковья». Для воспитанников закупят новые музыкальные инструменты: баяны, аккордеоны, рояли и пианино.

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