Итоги учебного года подвели в Раменском округе

Школы Раменского округа выпустили 216 медалистов, что на 35 человек больше, чем в прошлом году. За особые успехи в учении ребята получили 121 золотую и 95 серебряных наград.

Глава Раменского округа Эдуард Малышев в своих социальных сетях опубликовал результаты достижений выпускников в этом учебном году. Завершающим этапом Единого государственного экзамена стали июльские «президентские дни», на которых ученики смогли пересдать один из предметов. Возможностью улучшить свои результаты воспользовались 327 одиннадцатиклассников. Этот год показал отличные итоги.

Лидером по числу отличившихся выпускников стала Раменская гимназия, подготовившая 24 медалиста: 10 золотых и 14 серебряных.

«Добрая традиция вручения серебряных медалей вернулась в российские школы с 2023 года. Официально эта награда называется „ За особые успехи в учении “ второй степени. Чтобы получить ее, выпускнику нужно было приложить немало усилий: в аттестате допускалось не более двух четверок, остальные оценки должны быть исключительно „ отличными “, а результаты ЕГЭ — подтверждать высокий уровень знаний. За каждым таким достижением стоял огромный труд учащихся, профессионализм раменских педагогов и поддержка родителей», — отметил Эдуард Малышев.