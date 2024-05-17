Итоги учебного года подвели в Мытищах | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 14:55 Итоги учебного года подвели в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Лучших учеников и учителей наградили в Мытищах. Округ попал в топ-5 лидеров Подмосковья по количеству победителей и призеров регионального этапа олимпиады школьников.

В этом году стипендии главы округа получили 23 школьника. Еще 77 учеников и 12 образовательных учреждений победили в номинациях «Лучшие в учебе», «Лучшие в творчестве», «Лучшие в спорте». В новой номинации «Лучшие объединения дополнительного образования» три учреждения получили почетные грамоты.

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В номинации «Прорыв года» награжден коллектив сельской школы № 19. Учреждение подготовило одного победителя и 14 призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, трех стобалльников, победителя олимпиады «Высшая проба», также один педагог победил в муниципальном этапе всероссийского конкурса на денежное поощрение лучших учителей.

Лучший ученик 2024 года в Мытищах — одиннадцатиклассник Святослав Михайленко. Он одержал подряд четыре победы по химии на олимпиаде школьников, дважды завоевал золото в составе российской сборной на Международной Менделеевской олимпиаде.

«За каждой цифрой, грамотой — кропотливый труд не только школьника, спортсмена, но и родителей, учителей, тренеров. Целый год они трудились, учились, прославляя своими победами не только школы, но и наш городской округ Мытищи, Подмосковье, Россию», — отметила успехи учеников глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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