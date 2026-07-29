Итоги учебного года подвели в Дмитровском округе

По итогам государственной итоговой аттестации 2025–2026 учебного года 190 выпускников школ Дмитровского муниципального округа удостоены медалей «За особые успехи в учении». Высокие результаты стали показателем качества подготовки школьников и работы образовательной системы округа.

Медали I степени получили 108 выпускников, II степени — 82 человека. Кроме того, обладатели наград показали высокие результаты на Едином государственном экзамене: всего было получено 19 стобалльных результатов по основным предметам.

Наибольшее количество медалистов подготовили лицей № 4 города Дмитрова, Дмитровская средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов и Инженерная школа города Дмитрова.

Анализ выбора предметов показывает высокий интерес выпускников к техническим и инженерным направлениям. Профильную математику сдавали 80,2% медалистов, информатику и информационно-коммуникационные технологии — 33,7%. Это свидетельствует о хорошей подготовке школьников в области точных наук и цифровых технологий.

Среди наиболее востребованных предметов также оказались русский язык, который выбрали 100% выпускников, обществознание — 40,4%, физика — 25,8%, биология — 23,1% и химия — 20%.

«Результаты этого учебного года по количеству и качеству медалей — это отличный результат нашей совместной работы. Мы видим уверенный рост и реальное повышение уровня знаний у выпускников, что открывает перед ними двери лучших вузов. Мы искренне гордимся нашими медалистами, но не останавливаемся на достигнутом — фиксируем этот успех и двигаемся дальше!» — отметила начальник Управления образования администрации Дмитровского муниципального округа Татьяна Малинникова.

Высокие достижения выпускников стали результатом профессиональной работы педагогов, поддержки родителей и стремления самих школьников к успеху. В Дмитровском округе продолжают создавать условия для качественного образования и развития талантливых ребят.

«190 медалистов — это повод для гордости всего Дмитровского округа. Сегодня наши выпускники уверенно конкурируют с сильнейшими школьниками страны, а значит, система образования округа развивается в правильном направлении. Искренне поздравляю всех медалистов и желаю каждому найти свое призвание, получить востребованную профессию и в будущем реализовать себя на благо нашей страны и родного Дмитровского округа», — подчеркнул глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.