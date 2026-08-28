Итоги учебного года на педагогической конференции подвели в Подольске

В Подольске прошла августовская педагогическая конференция. На ней подвели итоги учебного года, обсудили задачи на новый учебный сезон и наградили отличившихся работников образования.

Перед торжественной частью состоялась стратегическая сессия с директорами школ и молодыми специалистами. Для начинающих педагогов в Московской области действуют различные меры поддержки.

«Вы не только передаете знания, вы воспитываете наших детей. Важно не только использовать искусственный интеллект, но и не забывать о том, что происходит внутри у ребенка, давать ему всестороннее образование», — подчеркнул глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

По итогам учебного года в два раза выросло число выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, — до 40 человек. Двое из них стали мультибалльниками. Также увеличилось количество победителей и призеров регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников.

Главным достижением для системы образования Подольска стало признание лицея № 23 лучшим образовательным учреждением региона по итогам года.