Итоги уборочной кампании подвели в Коломне

В ближайшие две недели в Коломне завершат уборку урожая. Уже сейчас аграрии округа озвучивают предварительные результаты работы в этом сезоне.

В весенней посевной кампании этого года участвовали 22 сельхозпредприятия и 16 крестьянско‑фермерских хозяйств. Всего обработали более 33 тысяч гектаров земли. Почти половину этой площади — около 18 тысяч гектаров— заняли кормовые культуры.

«Урожайность в этом году по всем культурам выше, чем урожайность в прошлом году. Проблемы, с которыми столкнулись сельхозтоваропроизводители Коломны — это погодные условия, потому что шли дожди, сельхозтоваропроизводители не могли загнать свою технику, чтобы убрать урожай. У нас убрали картофель полностью с площади около 3000 гектаров. Урожайность составила 315 центнеров с гектара. 100% капусты убрано с площади 450 гектаров, урожайность — 638 центнеров с гектара», — добавила заместитель начальника отдела сельского хозяйства и потребительского рынка администрации городского округа Коломна Анастасия Липатова.

Самыми эффективными сельхозпредприятиями в этом году стали «Емельяновка», «Сосновка», «Сергиевское», «Озеры» и «Лукаморе». Последнее вырастило в этом году 5,3 тысячи тонн лука‑севка. Это рекордный показатель за всю историю предприятия.