Итоги уборки снега после циклона «Фрэнсис» подвели в Подольске
Вопрос ликвидации последствий сильного снегопада обсудили на городском совещании. Участники встречи оценили работу коммунальных служб и рассмотрели подготовку к крещенским купаниям.
За сутки в округе выпало около двух третей месячной нормы осадков. Высота сугробов местами достигала полуметра. Для уборки снега привлекли 240 единиц техники, 130 дорожных рабочих и более 600 дворников.
Первый заместитель главы Подольска Алексей Мамлай сообщил, что работы велись в усиленном режиме. По его словам, коммунальные службы привлекали дополнительную технику автотранспортных предприятий и работали сменами.
Глава округа Григорий Артамонов поблагодарил коммунальные службы за слаженную работу в новогодние праздники. Он отметил, что серьезных сбоев в уборке территорий не зафиксировали.
Отдельно на совещании обсудили подготовку к празднику Крещения Господня. В округе организуют четыре места для купаний, в том числе на Соборной площади, возле главного храма и в парке имени Виктора Талалихина. В микрорайоне Климовск оборудуют две купели в парковых зонах.
На всех площадках будут дежурить бригады скорой помощи, спасатели и волонтеры. Для участников купаний установят палатки для переодевания и пункты с горячим чаем. Освящение воды начнется в 22:00 18 января, в Крещенский сочельник.