Итоги уборки снега после циклона «Фрэнсис» подвели в Подольске

Вопрос ликвидации последствий сильного снегопада обсудили на городском совещании. Участники встречи оценили работу коммунальных служб и рассмотрели подготовку к крещенским купаниям.

За сутки в округе выпало около двух третей месячной нормы осадков. Высота сугробов местами достигала полуметра. Для уборки снега привлекли 240 единиц техники, 130 дорожных рабочих и более 600 дворников.

Первый заместитель главы Подольска Алексей Мамлай сообщил, что работы велись в усиленном режиме. По его словам, коммунальные службы привлекали дополнительную технику автотранспортных предприятий и работали сменами.