Итоги уборки снега на территориях подвели в администрации Чехова

В период с 12 по 24 января уборку дворовых и общественных территорий выполнили на 99%, дорог — на 94%. С 27 по 30 января показатели составили 78% по дорогам, 89% — по дворам и общественным территориям.

Заместитель главы муниципалитета Александр Тетерин отметил, что в первую очередь очищаются опасные участки, затем — магистрали с высокой интенсивностью движения и автобусные маршруты, далее — городские дороги и в населенных пунктах, подъезды к садовым некоммерческим товариществам и сельские дороги. По регламенту тротуары и подходы к остановкам очищаются в течение двух часов, проезжая часть — в течение пяти часов, посадочные площадки и заездные карманы — в течение двух часов.

Для уборки муниципальных дорог задействовано 55 единиц крупной техники и 23 — малой механизации, дополнительно привлечена 31 единица подрядной техники. Вся она располагается на четырех площадках для оперативного выезда. Очистка региональных дорог осуществляется на сети протяженностью 381 километров. Тротуары составляют около 65 километров. В работе задействовано 29 единиц различной техники и 65 рабочих. За противогололедную обработку отвечают «Чеховское благоустройство» и «Мосавтодор».

Всего обслуживаются 191 дворовая территория, 345 детских и спортивных площадок, пять парковых территорий и 37 общественных зон. Во взаимодействии по уборке дворов участвуют семь управляющих компаний. Складирование снега осуществляется на трех специализированных площадках на территории муниципалитета.

Для повышения эффективности используется сервис «Яндекс.Вектор», который позволяет оптимизировать маршруты, вести онлайн‑мониторинг выполнения и анализировать эффективность работы.