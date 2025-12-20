Итоги творческого конкурса для старшеклассников подвели в Лобне

В Лобне завершился 11-й городской конкурс для старшеклассников, в котором приняли участие 14 школьных команд. На протяжении трех месяцев ребята демонстрировали свои знания истории города, создавали видеосюжеты по профориентации и защищали социальные проекты.

Одним из наиболее заметных проектов стала программа трудоустройства подростков, предложенная учениками школы №9. Участник конкурса Дмитрий Илюхин отметил, что проект предполагает создание рабочего графика для подростков, который позволит им совмещать выполнение заданий с досугом и приносить пользу городу.

Еще один интересный проект представили участники «Движения первых». Они разработали патриотическую квест-экскурсию по Лобне, которая поможет детям узнать о достопримечательностях и исторических событиях, связанных с городом. Участница конкурса Мария Карабутова подчеркнула важность сохранения исторической памяти.

Глава города Анна Кротова отметила, что идеи участников будут учтены в планах городской администрации. Она выразила надежду на дальнейшее сотрудничество и реализацию новых идей, которые могут принести дополнительные гранты для города.