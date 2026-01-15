Итоги туристических каникул подвели в Коломне

Коломна продолжает развивать свою туристическую привлекательность: за новогодние праздники муниципалитет принял более 121 тысячи гостей. Для сравнения, в прошлом году в январе эта цифра приближалась к отметке в 100 тысяч туристов.

Самыми популярными местами для жителей и гостей Коломны традиционно стали многочисленные музеи — их в городе более 50. В их числе — новая мастерская викторианской рождественской игрушки на территории арт-квартала «Патефонка».

Проект необычной исторической мастерской по изготовлению викторианских елочных украшений запустила мануфактура «Душистыя радости». Гости музейного пространства погружаются в атмосферу рождества XIX века и создают уникальную авторскую игрушку своими руками.

Больше всего туристов приехали в Коломну из Москвы и Московской области. Кроме того, в списке отдыхающих — жители Тулы, Воронежа, Тамбова, Иркутска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Челябинска и других российских городов. Встречали в Коломне и иностранцев: новогодние каникулы в городе провели гости из Германии, Швейцарии, Китая, Румынии, Вьетнама, Израиля, Казахстана и Испании.