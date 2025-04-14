Итоги трехлетней реализации программы «Профессионалитет» подвели в Реутове

В колледже «Энергия» городского округа Реутов прошло заседание правления Московского областного союза промышленников и предпринимателей с участием заместителя главы Реутова Лилии Бабаловой и директора учебного заведения Константина Подоляка. Собравшиеся подвели итоги трехлетней работы в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

По программе «Профессионалитет» в Реутове подготовили множество квалифицированных специалистов для ведущих предприятий. По словам руководителя колледжа «Энергия», выпускники трудятся в крупнейших компаниях города, таких, как акционерное общество «Военно-промышленная корпорация „Научно-производственное объединение машиностроения“».

По словам Лилии Бабаловой, проект «Профессионалитет» дал мощный толчок развитию профессионального образования в Реутове. Между колледжем «Энергия», администрацией города и предприятиями сложилась эффективная система взаимодействия, которая помогает молодым людям получить не только теоретические знания, но и практические навыки.