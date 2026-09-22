Итоги трехдневного голосования подвели в Воскресенске

В городском округе Воскресенск завершилось голосование, которое проходило с 18 по 20 сентября. По данным местного отделения партии «Единая Россия», обработка протоколов участковых избирательных комиссий показала предварительные результаты выборов.

В голосовании приняли участие жители городского округа Воскресенск. Избиратели выбирали депутатов Государственной Думы, Московской областной Думы и участвовали в других избирательных процедурах, проходивших в рамках единого дня голосования.

За организацией и соблюдением порядка на избирательных участках следили 250 наблюдателей, среди которых были 85 представителей партии «Единая Россия».

— Хочу выразить благодарность всем, кто обеспечивал проведение выборов. Благодаря работе членов избирательных комиссий, наблюдателей, волонтеров и сотрудников правоохранительных органов голосование прошло спокойно и безопасно, — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Жительница городского округа Наталья Снегирева отметила важность участия граждан в выборах и выразила мнение о значимости каждого голоса.

Также жители Московской области направили предложения в региональный раздел народной программы партии. По информации местного отделения «Единой России», в него поступило более 920 тысяч инициатив, которые планируется учитывать в дальнейшей работе.