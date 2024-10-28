Итоги старта отопительного сезона подвели на совещании в Пушкино

Совещание по теме теплоснабжения прошло в администрации Пушкино. На нем обсудили старт отопительного сезона и задачи, которые предстоит решить в этом направлении.

Участие в обсуждении приняли представители силовых и надзорных органов, руководители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. На встрече поговорили о технической эксплуатации объектов теплоснабжения, обращениях жителей, а также работе коммунальщиков.

В Ивантеевке идет капитальный ремонт участков тепловых сетей. В котельных в поселке Лесном и Софрино заменят котловое и насосное оборудование, а в котельной в микрорайоне Детская обновят аккумуляторный бак.

«То, что мы сегодня встретились со всеми основными крупными ресурсоснабжающими предприятиями, с управляющими компаниями — это плановая работа, которую мы проводим на постоянной основе. И я говорил ранее, что коллеги из надзорных органов присутствуют на этих мероприятиях для того, чтобы фиксировать факты, которые здесь мы проговариваем. Те проблемы, которые стоят на повестке дня», — сказал глава городского округа Пушкино Максим Красноцветов.