Итоги спортивного сезона подвели в Балашихе

В городском округе Балашиха состоялось торжественное подведение итогов спортивного сезона 2024–2025 года. В ходе мероприятия спортсменам вручили памятные кубки, медали и благодарственные грамоты.

Руководитель спортивной школы олимпийского резерва имени Ляпкина Александр Бахтин отметил, что этот день стал особенным — временем благодарности, гордости и подведения итогов.

«Мы прошли насыщенный и непростой путь, полный испытаний, достижений и новых открытий. Сезон подарил нам яркие впечатления, заряд энергии и уверенность в движении вперед. Хочу поблагодарить каждого, кто был с нами, поддерживал и вдохновлял. Каждый из вас — важная часть большой спортивной истории. Сезон завершен, а значит, пора готовиться к следующему — еще более сильному, интересному и успешному. Вперед к новым вершинам», — отметил Александр Бахтин.

Спортсменов поздравили с удачным завершением сезона, выразили слова поддержки и признательности за вклад в развитие спорта в городском округе.