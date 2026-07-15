Итоги спортивного года подвели в Лобне

Глава городского округа Анна Кротова выступила с отчетом о достижениях спортсменов и развитии спортивной инфраструктуры по итогам 2025 года. Главным событием стало открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Флагман».

Бассейн с апреля 2026 года принял более 6,5 тысячи посетителей, а на его базе функционируют 30 групповых секций. Завершена замена холодильного оборудования на Ледовом катке. Футбольное поле стадиона «Москвич» стало всесезонным благодаря системе подогрева.

На ближайшее время запланировано обновление физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность», обновление покрытий на стадионах «Москвич» и «Труд», строительство современного теннисного центра и приобретение новой ледозаливочной машины.

В Лобне провели ряд масштабных спортивных мероприятий: захватывающую велогонку «Снежные дюны», турнир по дзюдо, посвященный памяти героя Вячеслава Сахнова, 30-й пробег памяти Семена Ржищина, а также всероссийские соревнования по танцевальному спорту, карате, дзюдо и мини-футболу.

В 2025 году лобненские спортсмены завоевали 44 медали на всероссийских и международных аренах.

«За всеми этими цифрами и планами — самое главное. Это наши дети, более 5 тысяч юных лобненцев, которые каждый день идут на тренировки. И, конечно, их наставники — более 50 тренеров, настоящих профессионалов и легенд спорта», — подчеркнула Анна Кротова. Она поблагодарила спортсменов, тренеров и всех тех, кто своим трудом и энергией вносит неоценимый вклад в развитие спортивной жизни Лобни.