Итоги спартакиады допризывной молодежи провели в Лобне

4 июня в городском округе Лобня завершилась XXXIX Спартакиада допризывной молодежи. Три этапа соревнований объединили юношей из 9–11 классов муниципалитета, которые продемонстрировали силу, ловкость и волю к победе.

В личном зачете первое место завоевал Владимир Куклин из школы № 3. Вторым стал Георгий Вдовиченко из школы № 10. Третье место занял представитель школы № 9 Михаил Буров. В командном зачете победу одержала школа № 3, которой достался переходящий кубок спартакиады. Второй стала команда школы № 9, а третье место заняли школьники из СОШ № 6.

Награды победителям вручили глава Лобни Анна Кротова, почетный гражданин Лобни Владимир Букин и депутат городского Совета Вадим Попов. На церемонии также присутствовал основатель спартакиады, учитель физкультуры Владимир Корнилов, благодаря которому это событие проводится уже 39 лет. Анна Кротова отметила в своих соцсетях: «Ребята, вы большие молодцы! Ваше упорство вызывает искреннее уважение. Готовимся к следующему году — нас ждет юбилейная, сороковая спартакиада».