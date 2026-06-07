Итоги спартакиады допризывной молодежи подвели в Лобне

На церемонию награждения многие пришли прямо с единого государственного экзамена по русскому языку, подготовка к которому не помешала им показать высокие результаты. Ученик школы № 10 Георгий Вдовиченко рассказал: «Всегда участвую в таких соревнованиях, мероприятиях, потому что мне это нравится, живу спортом. Это для меня больше, чем даже хобби. Это мое жизненное увлечение, и оно всегда будет со мной. Это развивает коммуникативные способности, когда с ребятами работаешь в коллективе, добиваетесь вместе, идешь до победы, до конца».

Участники турниров соревновались в легкой атлетике, гимнастике и военно-прикладных дисциплинах. Каждый старался продемонстрировать физическую подготовку, выносливость и ловкость, которые пригодятся в будущем. Педагог школы № 6 Денис Сидоров отметил: «Есть у нас ребята, которые 11 класс заканчивают, и в перспективе пойдут в армию. Это будет хорошее подспорье. В жизни много того, что мы проходим в рамках этих соревнований, навыки им пригодятся обязательно». Участников приветствовали педагоги, депутаты городского совета и глава города Анна Кротова. В Лобне уделяют большое внимание развитию спортивной инфраструктуры, в том числе школьной: спортзалы и стадионы ремонтируют и оснащают новым оборудованием.

Анна Кротова подчеркнула: «Это очень важно для города. Я говорю и учителям, и директорам школ. Это важно для вас, потому что вы — настоящие патриоты. И то, что было сделано, — это показатель того, что растут надежные защитники, которые смогут защитить наш город, нас и нашу Родину». Спартакиада допризывной молодежи впервые прошла в Лобне в 1983 году. Одним из ее организаторов и основателей был преподаватель третьей школы, ветеран труда и почетный гражданин Лобни Владимир Корнилов, который до сих пор продолжает следить за спортивными успехами старшеклассников. Он пожелал ребятам: «Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан. А кто такой гражданин? Это, прежде всего, защитник своего Отечества. А Отечество только одно, как и мать». Ребята не подвели наставника: в командном зачете родная третья школа одержала победу. Победители и призеры получили фирменные медали и переходящий кубок, который будет находиться у лучшей команды 2026 года до следующей спартакиады.