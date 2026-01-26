Итоги социальной работы в Серпухове обсудили на совещании с губернатором Подмосковья

На еженедельном совещании в Серпухове с губернатором Московской области подвели ключевые итоги работы по социальным направлениям. Основное внимание было уделено сферам, критически важным для повседневной жизни: образованию, экологии, ЖКХ, транспорту, дорогам и благоустройству.

Особый акцент сделан на здравоохранении: в округе работает 37 медицинских учреждений, где для повышения доступности внедрена система контроля расписания с обновлением свободных мест каждые три часа. Также практикуются предварительные звонки пациентам для подтверждения записи, что сокращает число неявок и освобождает окна для срочных случаев.

Глава муниципалитета Алексей Шимко отдельно остановился на готовности к осадкам: «Все муниципальные службы и аварийные бригады переведены в режим повышенной мобилизации в связи с прогнозируемыми сильными снегопадами. Обеспечена готовность техники и специалистов к быстрому реагированию».