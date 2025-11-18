Итоги социальной газификации за пять лет подвели в Чехове

Глава Чехова Михаил Собакин рассказал в своем докладе на конференции о результатах в различных сферах. Он отчитался, что в округе провели «голубое топливо» почти в две тысячи домов по программе социальной газификации.

Этот проект позволяет бесплатно подвести газопровод до границы участка. С апреля 2024 года действие программы распространили и на садоводческие товарищества в населенных пунктах, где уже есть «голубое топливо».

«Программа социальной газификации, инициированная нашим президентом, зарекомендовала себя как одна из самых востребованных у жителей округа. С момента ее запуска в Чехове газифицировано 93 населенных пункта и 1 908 домовладений. Проложены тысячи метров газопроводов и выполнено более 4 тысяч пусков газа. В планах на этот и следующий годы — газификация еще четырех населенных пунктов и свыше 350 домовладений», — рассказал Михаил Собакин.

Полные условия программы социальной газификации опубликованы на официальном сайте «Мособлгаза». Входит ли населенный пункт в программу, можно узнать на интерактивной карте.