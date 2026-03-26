Итоги соревнований Школьной лиги подвели в Павловском Посаде

25 марта во Дворце спорта «Надежда» в Павловском Посаде подвели итоги первого сезона проекта «Единая школьная лига Московской области». Инициатива, запущенная по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, за несколько месяцев объединила 9 школьных команд и сотни юных спортсменов.

Соревнования проходили по четырем дисциплинам: футзал, баскетбол 3×3, волейбол и шахматы. По итогам напряженной борьбы бронзовым призером стал Лицей № 1, серебро завоевала школа № 18, а чемпионом и обладателем золотых наград стала Гимназия.

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов лично вручил награды победителям и призерам. «Горжусь каждым участником! Школьная лига — это гораздо больше, чем соревнования. Это система возможностей для наших детей расти здоровыми, закалять характер в честной борьбе, учиться работать в команде и ставить высокие цели. Отдельная благодарность — наставникам, тренерам, учителям физкультуры и родителям. Без вашей поддержки и веры эти победы были бы невозможны», — отметил Денис Семенов.