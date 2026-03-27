Итоги Школьной лиги подвели в Щелкове

Универсальный спортивный комплекс «Подмосковье» на один день превратился в арену настоящего праздника юности. Здесь подвели итоги муниципального этапа Школьной лиги — самого масштабного спортивного проекта для учащихся округа.

«На трибунах собрались сотни болельщиков. Церемония закрытия началась с шоу. Творческие коллективы округа задали высокую планку. Акробатические номера и зажигательные выступления настроили зал на триумфальную волну. Школьная лига — это не только очки и секунды, но и крепкая дружба, командный дух и закалка характера. Награждение проходило в атмосфере строжайшей секретности — интрига в общекомандном зачете сохранялась до последних минут», — сообщили организаторы.

В настольном теннисе «золото» завоевала команда гимназии № 6. В футболе не было равных игрокам школы № 16. Сильнейшими среди юношей признаны баскетболисты школы № 11, а среди девушек «золото» завоевала школа № 17. В волейболе гимназия № 6 праздновала победу среди мужских команд, а в женском турнире лидировала школа № 11.

Кульминацией вечера стало объявление обладателя главного трофея. По сумме набранных баллов во всех дисциплинах титул абсолютного чемпиона сезона завоевала гимназия № 6. Кубок победителя занял почетное место в коллекции наград учебного заведения.