Итоги семейного конкурса по оригами подвели в Воскресенске
В Центральной библиотеке имени Инны Гофф состоялось торжественное награждение победителей окружного семейного конкурса поделок «Мастерская счастья», организованного «Воскресенской централизованной библиотечной системой». Мероприятие приурочили к Году семьи.
Целью стала популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.
Семьи из городского округа Воскресенск активно приняли участие в конкурсе, представив свои работы, выполненные в различных техниках: квиллинг, оригами, вязание. Жюри, высоко оценило творческий подход и креативность участников. Все конкурсанты награждены специальными призами и дипломами за свои усилия и талант.
Праздничный вечер украсили выступления струнного квартета «Рондо» и солистки детской вокальной студии «Домисольки».
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