Итоги семейного конкурса по оригами подвели в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В Центральной библиотеке имени Инны Гофф состоялось торжественное награждение победителей окружного семейного конкурса поделок «Мастерская счастья», организованного «Воскресенской централизованной библиотечной системой». Мероприятие приурочили к Году семьи.

Целью стала популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

Семьи из городского округа Воскресенск активно приняли участие в конкурсе, представив свои работы, выполненные в различных техниках: квиллинг, оригами, вязание. Жюри, высоко оценило творческий подход и креативность участников. Все конкурсанты награждены специальными призами и дипломами за свои усилия и талант.

Праздничный вечер украсили выступления струнного квартета «Рондо» и солистки детской вокальной студии «Домисольки».

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