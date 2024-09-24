Итоги семейного конкурса по оригами подвели в Воскресенске

Целью стала популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

Семьи из городского округа Воскресенск активно приняли участие в конкурсе, представив свои работы, выполненные в различных техниках: квиллинг, оригами, вязание. Жюри, высоко оценило творческий подход и креативность участников. Все конкурсанты награждены специальными призами и дипломами за свои усилия и талант.

Праздничный вечер украсили выступления струнного квартета «Рондо» и солистки детской вокальной студии «Домисольки».

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