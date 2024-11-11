Итоги сдачи ГИА 2024 года подвели в Подмосковье

В Московской области прошла коллегия Министерства образования Московской области на тему «Рейтинг школ как оценка управления качеством образования. Результаты ГИА — 2024». Мероприятие завершило серию обсуждений итогов государственной аттестации выпускников региона.
Министр образования Московской области Ингрид Пильдес наградила муниципалитеты с лучшими результатами. Лидерами стали Орехово-Зуево, Пушкино и Богородский округ.
Коллегия обсудила методику расчета рейтинга школ, показатели качества образования и рекомендации для анализа итогов 2024/2025 учебного года. В числе задач — улучшение механизмов управления качеством, привлечение педагогов и создание условий для успешной аттестации.
Помимо этого, в 2025 году расширят набор программ дополнительного образования и обеспечат плавный переход между этапами обучения.
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