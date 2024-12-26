Итоги сбора урожая в 2024 году подвели в Подмосковье

Минсельхозпрод Подмосковья подвел итоги сбора урожая за 2024 год. Несмотря на сложные погодные условия в регионе собрали свыше 646 тысяч озимых и яровых культур, 360 тысяч тонн картофеля и 240 тысяч тонн овощей.

Это весной в Подмосковье собрали свыше 646 тысяч тонн озимых и яровых, среди которых 495 тысяч тонн зерновых, 32 тысячи тонн зернобобовых и 118 тысяч тонн масличных, выкопали порядка 360 тысяч тонн картофеля, а также произвели 240 тысяч тонн овощей открытого грунта.

В теплицах региона вырастили урожай еще на 129 тысячи тонн. На предприятиях и фермах заготовили 1,6 миллиона тонн кормов для животных и собрали свыше 1,9 тысячи тонн фруктов и ягод.

В министерстве добавили, что аграрии посеяли свыше 100 тысяч гектаров озимых культур под урожай 2025 года. В будущем регион снизит зависимость от импорта семян за счет разработки отечественных аналогов.