Итоги Рождественских образовательных чтений подвели в Химках

В Химках завершились XXIII Рождественские образовательные чтения, объединившие юных авторов, художников и мастеров. Торжественная церемония закрытия прошла в Доме детского творчества «Созвездие».

Мероприятие собрало талантливых школьников — победителей творческих конкурсов в области литературы, изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В этом году чтения посвятили актуальным вопросам просвещения, нравственности, личностного развития и вызовам современности. В рамках мероприятия состоялся праздничный концерт и выставка работ победителей.

Одной из лауреатов стала ученица 11 класса лицея № 7 Ангелина Булат, победившая в конкурсе «Рождественская мозаика».

«Это то место, куда мы можем спокойно прийти и исповедоваться, вообще открыть свою душу. Здесь также представлен свет рождественской звезды. И все это благословляет ангел, который находится рядом, всегда рядом с этим храмом», — поделилась Ангелина Булат.

Программа чтений продолжалась в течение месяца и включала посещение храмов, встречи со священнослужителями и тематические экскурсии.

«Одно без другого не бывает. Как просвещения не бывает без нравственности по понятным причинам, потому что человеку безнравственному не нужно постижение наук, ему не нужно развитие и ему не нужно какое-то продвижение по жизни. Но не бывает нравственности и без просвещения», — отметил благочинный химкинского церковного округа Димитрий Оселедец.

Участников и организаторов поздравили представители администрации и общественности, в том числе заместитель начальника управления по образованию Лариса Переверзева, директор школы № 1 Галина Болотова и директор гимназии № 23 Олеся Климачева.

В конкурсах, где могли участвовать дети от шести до 17 лет, предусмотрели три основные номинации: литературное творчество «За звездой Рождества», изобразительное искусство «Рождественская мозаика» и декоративно-прикладное творчество «Рождественские фантазии».