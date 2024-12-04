Итоги Рождественских чтений подвели в Лосино-Петровском

Братское совещание духовенства Лосино-Петровского благочиния прошло в Никольском храме. Участники обсудили важные вопросы, в том числе Рождественские чтения.

На совещании обсудили оформление недвижимости и земельных участков на территории благочиния, доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья в храмы, проведение Рождественских чтений, организацию воинского учета в религиозных организациях и ведение документации в приходах.

В конце священник Павел Галушко представил доклад об анализе работы приходов по отзывам о храмах.

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