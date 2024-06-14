Итоги региональной студенческой конференции подвели в Подмосковье

Ежегодная региональная студенческая конференция прошла в Подмосковье. Участники собрались в центре специальной подготовки колледжа «Энергия» в Старой Купавне.

Конференция направлена на стимулирование проектной и исследовательской деятельности среди студентов среднего профессионального образования. Ребята участвовали в таких номинациях, как: «Ты хочешь мира? Помни о войне!», «Вклад в развитие изучения литературы» и других.

По итогам конференции представители колледжа «Энергия» заняли следующие места: лучшей признали Ирину Максак, за ней идут Ольга Кукса, Мария Мещерякова и Валерия Бельчикова, а тройку лидеров завершил Кирилл Задоров.

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