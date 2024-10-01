Итоги регионального вокального конкурса подвели в Богородском округе

Талантливые исполнители Богородского округа выступили на Окружном конкурсе вокального искусства «Открытие». Всего 68 участников в возрасте от шести до 35 лет выступили в соло, дуэтах и вокальных ансамблях.

Окружной конкурс вокального искусства «Открытие» прошел в районном доме культуры. Он учрежден администрацией Богородского городского округа и проводится с целью развития в регионе музыкальной певческой культуры, привлечения детей и молодежи к исполнительскому искусству. В этом году конкурсанты выступали в трех номинациях: «Академический вокал», «Эстрадный вокал» и «Педагог и ученик».

Победителями конкурса стали: в номинация «Эстрадный вокал» до шести лет — Мирослава Расторгуева; в номинации «Академический вокал», девять — одиннадцать лет — Роман Алексеев, дуэт: Роман и Татиана Алексеевы, вокально-хоровой ансамбль «Амариллис»; в номинации «Эстрадный вокал», девять-одиннадцать лет — Глеб Асеев, Владимир Москвичев, Софья Щербакова, Анна Давыдова; младшая группа Образцового вокального коллектива «Чародеи»; в номинации «Эстрадный вокал», 12 — 14 лет — Полина Волкова; в номинации «Эстрадный вокал», 15 — 17 лет — Екатерина Голованова.

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