Итоги регионального отбора «Студенческой весны» подвели в Подмосковье

Итоги регионального отбора всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» подвели в Подмосковье. Он объединил талантливых студентов вузов и ссузов региона. Всего — около 1,5 тысячи человек. Они представили более 200 номеров.

«Важно, что фестиваль дает такую возможность каждому — и тем, кто впервые пробует себя, и тем, кто уже серьезно занимается творчеством. Впереди финалы в Красноярске и Хабаровске. Желаю всем удачи!» — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Студенты выступили с вокальными, поэтическими и хореографическими номерами, а также сценками с огнем и обручами, представили авторские коллекции одежды и постановки в жанре театра теней .

«Мы видели, как ребята поддерживали друг друга, как волновались за кулисами и выкладывались на сцене. Фестиваль становится площадкой, где студенты из разных городов Подмосковья знакомятся, обмениваются опытом и растут. Впереди всероссийские финалы, желаю сборной региона удачи и ярких выступлений», — сказал председатель «Российского Союза Молодежи» Артем Репяхов.

Выступления оценивало жюри, в состав которого вошли эксперты культуры и искусства.

По итогам областного этапа сформируют сборную, которая представит Подмосковье в финалах в Красноярске и Хабаровске.

Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».