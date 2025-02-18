Итоги регионального этапа школьной лиги «КЭС-Баскет» подвели в Подмосковье

В Подмосковье завершился этап школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». В финальных матчах сильнейшими стали команды из СОШ № 24 города Мытищи, победившие и в женском, и в мужском турнирах. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

Девушки из Мытищ уверенно обыграли соперниц из Серпухова со счетом 59:18. Бронза досталась школе № 12 из Балашихи. В ведомстве уточнили, что лучшим игроком турнира признали Анастасию Ясинскую из команды победителей.

У юношей финал вышел напряженным. Баскетболисты СОШ № 24 встретились с командой гимназии № 1 из Люберец. Первую половину матча люберчане вели 36:31, но во второй мытищинцы переломили игру и выиграли 77:72. При этом, лучшим игроком признали Льва Королева.

Теперь обе команды школы № 24 представят Московскую область на турнире среди лучших школьных команд Центрального федерального округа.

Напомним, финал регионального этапа «КЭС-Баскет» проходил с 10 февраля в Мытищах. В нем участвовали 16 команд. Турнир организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».