Итоги реализации проектов подвели на заседании политсовета Можайского округа

Участники отметили эффективность проводимых мероприятий — в частности, обсудили прошедшую на Ривьере акцию «Самбо в парках», которая, по словам организаторов, вызвала заметный интерес у молодежи и показала хорошую вовлеченность жителей.

Кадровый вопрос также стоял на повестке: политсовет единогласно рекомендовал к приему в партию пятерых кандидатов. Все они — активные участники общественной жизни округа, чья деятельность направлена на улучшение условий для жителей. Их опыт и энергия, считают в совете, усилят работу местных структур.

Отдельное внимание уделили организации работы на местах и взаимодействию с первичными отделениями. Стороны обсудили план дальнейших действий, подчеркнув важность оперативного и адресного реагирования на обращения граждан.