Итоги реализации проектов подвели на заседании политсовета Можайского округа
В общественной приемной партии «Единая Россия» прошло очередное заседание политсовета Можайского округа. Главным вопросом стало подведение итогов реализации партийных проектов и инициатив.
Участники отметили эффективность проводимых мероприятий — в частности, обсудили прошедшую на Ривьере акцию «Самбо в парках», которая, по словам организаторов, вызвала заметный интерес у молодежи и показала хорошую вовлеченность жителей.
Кадровый вопрос также стоял на повестке: политсовет единогласно рекомендовал к приему в партию пятерых кандидатов. Все они — активные участники общественной жизни округа, чья деятельность направлена на улучшение условий для жителей. Их опыт и энергия, считают в совете, усилят работу местных структур.
Отдельное внимание уделили организации работы на местах и взаимодействию с первичными отделениями. Стороны обсудили план дальнейших действий, подчеркнув важность оперативного и адресного реагирования на обращения граждан.