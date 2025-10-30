Итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» подвели в Сергиевом Посаде

С начала 2025 года в Сергиево-Посадском городском округе построили Елизаветинскую больницу, обновили оборудование и отремонтировали помещения в нескольких медучреждениях. В следующем году систему здравоохранения муниципалитета также ждут улучшения.

В городе Хотьково благодаря национальному проекту «Здравоохранение», программе губернатора Андрея Воробьева «Модернизация первичного звена» и поддержке депутата Государственной думы Сергея Пахомова открыли современную Елизаветинскую больницу. Раньше на этом месте располагались старые бараки земской лечебницы, которые возвели более 50 лет назад.

В поликлинике больницы принимают как детей, так и взрослых. Медучреждение рассчитано на 450 посещений в смену. Сюда могут обращаться за помощью жители не только города Хотьково, но и ближайших населенных пунктов. Прием ведут врачи первичного звена и узкопрофильные специалисты. В медучреждении также расположен стационар и диагностический блок.

Новый передвижной медицинский комплекс, оборудованный маммографом и флюорографом, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в этом году получила Сергиево-Посадская больница. Теперь врачи могут проводить осмотры прямо на предприятиях, отправляться в соседние села и деревни. Комплекс работает в связке с передвижным фельдшерско-акушерским пунктом.

Помимо этого, в 2025 году обновили пищеблок Сергиево-Посадской больницы. Помещение обустроили по нормам СанПиНа, установили современное оборудование. Теперь пациенты получают сбалансированное горячее питание.

Также в нескольких медицинских учреждениях Сергиево-Посадского городского округа провели масштабные работы по обновлению оборудования и ремонту помещений.