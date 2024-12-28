Итоги реализации нацпроекта «Образование» подвели в Подмосковье

Национальный проект «Образование» за пять лет кардинально изменил систему обучения и воспитания в Подмосковье. Итоги реализации программы подвели в Министерстве образования Московской области.

За пять лет в Подмосковье построили 166 новых школ, рассчитанных на 110 тысяч детей. В 64 образовательных учреждениях провели капитальный ремонт.

Создано более 13 тысяч новых мест дополнительного образования. Особое внимание уделили развитию передовых технологий. Открыты центры цифрового образования детей «IT-куб» в городских округах Подольск, Клин, Электросталь, Химки и в Ленинском городском округе, а также детские технопарки «Кванториум» в Королеве, Балашихе, Дмитровском и Одинцовском городских округах.

В селах заработали 505 центров «Точка роста», а в 798 учреждениях обновили материально-техническую базу для внедрения цифровой образовательной среды.

С 2025 года начнется реализация нового национального проекта «Молодежь и дети». В планах — продолжить строительство школ и обновление учебных общежитий колледжей, развивать программы дополнительного образования.