Итоги реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» подвели в Подмосковье

С начала года в Подмосковье в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтировали 836 километров региональных дорог, расселили 156 тысяч квадратных метров аварийного жилья и благоустроили 75 общественных пространств. Всего на эти цели было направлено 105 миллиардов рублей, из которых 45 миллиардов — из федерального бюджета.

Нацпроект направлен на улучшение условий для жизни. По нему строят новые дороги, ремонтируют дома, благоустраивают парки и модернизируют систему ЖКХ.

В Минэкономики Подмосковья рассказали, что всего в этом году было отремонтировано около 836 километров дорог. Также продолжается строительство Северного обхода Лобни и Южно-Лыткаринской автодороги.

За год по нацпроекту расселили 156 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Новые квартиры получили более 9,5 тысячи человек.

Кроме того, в Подмосковье преобразили 75 общественных территорий, а до конца года приведут в порядок еще 35. В рамках конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды новый облик также получили Сквер 60 лет Победы в Егорьевске, Центральная площадь в Хотьковк, и Советская улица в Кашире.

«Национальный проект „Инфраструктура для жизни“ объединяет различные направления — от жилья и дорог до инженерных сетей — в единую логику улучшения городской среды. Главное, что сегодня происходит не точечное обновление, а системное преобразование инфраструктуры Подмосковья», — сказал министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков.