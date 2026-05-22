Итоги реализации народной программы в здравоохранении подвели в Коломне
За пять лет реализации Народной программы «Единой России» в Московской области было выполнено более тысячи наказов жителей в сфере здравоохранения, построено порядка 60 медицинских учреждений, а десятки существующих модернизированы согласно современными стандартам. Значительные преобразования коснулись и системы здравоохранения Коломны: в поликлиниках и больницах округа появилось новое оборудование, приумножился кадровый состав.
Только за последний год в подразделения Коломенской больницы трудоустроились почти 200 специалистов. На новый уровень возможностей вышла и работа по диспансеризации населения, что особенно отмечает заведующая поликлиникой Подлипки, член партии «Единая Россия» Ольга Шарова.
«Ежегодно диспансеризацию проходят 85 тысяч человек, и более 25 тысяч — профосмотр. Причем мы предлагаем диспансеризацию в различных форматах. Это и классическая диспансеризация, когда пациент самостоятельно записывается на прием к своему участковому врачу. Либо это семейная диспансеризация, когда пациент всей семьей может прийти вместе с ребенком, вместе со своими родителями и проверить свое здоровье. Кроме того, мы активно развиваем и диспансеризацию в трудовых коллективах. В 2026 году продолжаем исследование пациентов на скрининг по онкологическому заболеванию», — рассказала Ольга Шарова.
Важным событием в сфере здравоохранения не только Коломны, но и всего региона, стало открытие в 2025 году Центра охраны здоровья семьи и репродукции. Созданный в рамках народной программы и нацпроекта «Семья» на базе Коломенского перинатального центра, он помогает парам, столкнувшимся с репродуктивными трудностями. Помощь здесь уже получили свыше тысячи пациентов.
«На данный момент у нас стоят по бесплодию у репродуктолога на учете 267 женщин, которые регулярно ходят на обследования, т нужные курсы и так далее. С января 2026 года на процедуру ЭКО для ее получения и осуществления направлено 90 пациенток. А также в перинатальном центре проводятся дни репродуктивного здоровья. Женщины с 18 до 49 лет могут прийти либо на плановый осмотр, либо со своими жалобами, посетить акушера-гинеколога и пройти УЗИ, если это необходимо по показаниям. Лечение мужчин, безусловно, тоже входит в программу репродуктивного здоровья. У нас есть специалист-уролог, который обследует мужчин», — рассказал заведующий женской консультацией Коломенского перинатального центра Илья Грознов.
Сегодня в Подмосковье работают 10 специализированных центров, где уже более 600 тысяч человек смогли оценить свое репродуктивное здоровье в рамках бесплатной диспансеризации. Во многом это стало возможным благодаря нацпроекту «Семья», созданному по инициативе «Единой России».