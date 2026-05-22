Итоги реализации народной программы в здравоохранении подвели в Коломне

За пять лет реализации Народной программы «Единой России» в Московской области было выполнено более тысячи наказов жителей в сфере здравоохранения, построено порядка 60 медицинских учреждений, а десятки существующих модернизированы согласно современными стандартам. Значительные преобразования коснулись и системы здравоохранения Коломны: в поликлиниках и больницах округа появилось новое оборудование, приумножился кадровый состав.

Только за последний год в подразделения Коломенской больницы трудоустроились почти 200 специалистов. На новый уровень возможностей вышла и работа по диспансеризации населения, что особенно отмечает заведующая поликлиникой Подлипки, член партии «Единая Россия» Ольга Шарова.

«Ежегодно диспансеризацию проходят 85 тысяч человек, и более 25 тысяч — профосмотр. Причем мы предлагаем диспансеризацию в различных форматах. Это и классическая диспансеризация, когда пациент самостоятельно записывается на прием к своему участковому врачу. Либо это семейная диспансеризация, когда пациент всей семьей может прийти вместе с ребенком, вместе со своими родителями и проверить свое здоровье. Кроме того, мы активно развиваем и диспансеризацию в трудовых коллективах. В 2026 году продолжаем исследование пациентов на скрининг по онкологическому заболеванию», — рассказала Ольга Шарова.