Итоги реализации народной программы в здравоохранении подвели в Чехове

19 мая состоялся круглый стол, на котором представители «Единой России» и регионального правительства отчитались о реализации Народной программы в сферах здравоохранения и семейной политики. За пять лет в Подмосковье выполнили более 96% наказов жителей.

За этот период построили новые медицинские объекты, привели в порядок еще десятки учреждений, привлекли тысячи специалистов. В регионе по системе ОМС работают 10 специализированных центров. Бесплатную диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья прошли более 600 тысяч человек.

«Подмосковье может гордиться результатами работы Народной программы: младенческая и материнская смертность находятся на историческом минимуме, а показатель выхаживания недоношенных детей достиг 97%. В области работают самые современные медицинские центры, где дети могут получить высокотехнологичную помощь по самым разным направлениям. Все эти достижения станут фундаментом для дальнейшей работы партии в целях поддержки семьи и здоровья», — отметил депутат Государственной думы, фракция «Единая Россия» Александр Коган.

В Чехове за пять лет отремонтировали здание бывшего военного госпиталя, хирургический корпус на Московской, поликлинику на Пионерской, врачебную амбулаторию в поселке Любучаны. Также построили детскую городскую поликлинику и фельдшерско-акушерский пункт в селе Молоди.

Объем финансирования мер поддержки семей с детьми вырос почти в четыре раза. Средства направляются на питание, проезд, оплату коммунальных услуг, школьную форму, отдых и оздоровление. Среди ключевых мер — материнский капитал, обеспечение жильем и земельными участками, семейная ипотека. В поликлинике микрорайона Венюково провели бесплатную диспансеризацию для жителей округа.