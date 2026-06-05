Итоги реализации народной программы подвели в Воскресенске

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин представил жителям результаты работы за последние пять лет. Отчет прозвучал на XXXII конференции местного отделения партии в городском округе Воскресенск.

За пять лет в городском округе Воскресенск реализовали десятки проектов в сфере экономики, здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Об основных результатах работы рассказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин в ходе XXXII конференции местного отделения партии.

Особое внимание в своем выступлении он уделил поддержке участников специальной военной операции и их семей. С 2022 года в округе действует Центр поддержки военнослужащих. За это время в зону проведения СВО направили свыше 300 тонн гуманитарной помощи. В память о защитниках Отечества в муниципалитете открыли пять Парт Героя, установили шесть мемориальных досок и памятник воинам СВО.

За отчетный период заметно укрепилась экономика округа. Объем инвестиций увеличился в 2,6 раза, а число созданных рабочих мест превысило 6,5 тысячи. На территории муниципалитета начали работу предприятие «Белтелекабель», завод полимерной изоляции корпорации «Технониколь» и тепличный комплекс «Подмосковье» компании «Экокультура».

Существенные изменения произошли и в системе здравоохранения. Медицинские учреждения получили современное оборудование, включая магнитно-резонансный томограф, компьютерный томограф и ангиограф. Воскресенская больница первой в Московской области внедрила роботизированную хирургическую систему da Vinci. Кроме того, в округе открылся Центр амбулаторной онкологической помощи, а ряд поликлиник прошел обновление. По программе «Земля врачам» земельные участки предоставили 102 медицинским работникам.

В образовательной сфере завершили капитальный ремонт лицея имени Героя Советского Союза П. В. Стрельцова и Москворецкой гимназии. Сегодня в округе работают десять школ полного дня и восемь центров образования «Точка роста».

Продолжилось развитие культурной и спортивной инфраструктуры. После восстановления вновь принимает посетителей усадьба Кривякино. Современный формат работы получила библиотека имени Инны Гофф. Для занятий спортом открыли стадион с искусственным покрытием в микрорайоне Лопатинский, а в парке культуры и отдыха «Москворецкий» появилась экстрим-зона с памп-треком и скейт-парком.

Значительные изменения коснулись жилищной сферы и городской среды. За два года новые квартиры получили больше переселенцев из аварийного жилья, чем за предыдущее десятилетие. Ключи от собственного жилья вручили 115 детям-сиротам. За несколько лет в округе благоустроили 64 дворовые территории, установили 16 детских площадок и обновили 233 километра дорог. Афанасьевский мост ввели в эксплуатацию на семь месяцев раньше намеченного срока.

В коммунальном хозяйстве провели масштабную модернизацию инфраструктуры. В округе обновили тепловые сети, построили новые котельные, ввели в работу девять станций обезжелезивания воды и выполнили капитальный ремонт 129 многоквартирных домов. Благодаря программе социальной газификации природный газ пришел в деревни Хлопки, Чемодурово и Лидино.

«Это результат нашей совместной работы. Впереди — новая народная программа. Напомню, в сентябре состоятся выборы, и кандидаты рассчитывают на поддержку жителей», — отметил Алексей Малкин.